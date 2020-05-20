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مناورات تركية إيطالية شرق المتوسط

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لمناورة مشتركة بين البحرية التركية والإيطالية شرق المتوسط تمت يوم 17 من مايو الجاري.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في تغريدة لها على توتير أن قواتها البحرية رفقة الفرقاطات الإيطالية من مجموعة البعثة البحرية الدائمة لحلف شمال الأطلسي أجروا تدريبا بحريا شرق البحر المتوسط

يذكر أن تركيا كانت قبل أيام قد منعت نظيرتها اليونانية من إجراء مناورات في محيط بعض الجزر في بحر إيجة وأرسلت برقية لأثينا حذرت فيها من أن وجود القوات اليونانية على الجزر يعد انتهاكا لمعاهدة لوزان للسلام التي أبرمت عام 1923 وتحددت بموجبها المنطقة منزوعة السلاح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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