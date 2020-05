غرفة مكافحة كورونا ببنغازي: مطار بنينا الدولى استقبل 4 رحلات للعالقين من مصر وتونس

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة فيروس كورونا بنغازي، الأربعاء، أن مطار بنينا الدولي استقبل أمس 4 رحلات قادمة من مصر و تونس لنقل المواطنين العالقين بالخارج.

وأوضح المكتب الاعلامى للغرفة فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه كان بين هؤلاء العالقين مرضى وجرحى، مشيرا إلى أن الغرفة المركزية استكملت كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي.

ولفت المكتب إلى أنه تم تسكين العالقين بالمواقع المخصصة للحجر الصحى لمتابعة حالتهم الصحية عن طريق نقاط المراقبة الصحية التي تشرف عليها الغرفة المركزية ببنغازي.

