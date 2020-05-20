ليبي يكتب مصحفا كاملا بخط اليد خلال 4 سنوات

أنجز مواطن من بلدة الفجيج كتابة المصحف الشريف كاملا بخط يده برواية قالون عن نافع برسم الداني.

وقضى أحمد بن عوكل ابن بلدة الفجيج صاحب الــ57 عاما، 4 سنوات من عمره في كتابة المصحف الشريف كاملا بخط يده، برواية قالون عن نافع برسم الداني الذي يدرسه لطلبته في مركز التحفيظ ، متحديا كل الظروف والعراقيل ونقص الإمكانات، ليتمكن بن عوكل من إتمام المصحف الذي يبلغ عدد صفحاته 621 صفحة ابتداء من الكتابة ورسم الهوامش والتخطيط، وانتهاءً بالتدقيق والتشكيل في عملية أنجزت على ورق اختير بعناية ليحتمل التصفح ويحافظ على وضوح خطوطه طويلا .

ونال هذا العمل المتقن إعجاب كل من وقعت عليه عينه، فهو يعكس مدى صبر ابن عوكل ومثابرته على إكمال ما قد بدأه قبل 4 سنين داخل بيته وبإمكاناته المحدودة، ويأمل وجهاء البلدة في تدوين النسخة بعد عرضها على الجهات المختصة للمراجعة والتدقيق .

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