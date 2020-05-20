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سيالة يبحث مع وزير الخارجية التركي تطورات سيطرتهم على قاعدة عقبة بن نافع الجوية

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو تطورات الأوضاع في ليبيا ، كما ناقش الطرافان التطورات بعد دخول مسلحي الوفاق لقاعدة عقبة بن نافع تحت غطاء جوي تركي وفر أكثر من 100 غارة خلال أيام .

الإتصال تناول بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضاع المواطنين العالقين والخطوات التي اتخذت لإرجاعهم إلى أرض ليبيا .

وناقش الجانبان سبل التعاون الليبي التركي في مكافحة فيروس كورونا والمستلزمات والأدوات الطبية المقدمة من تركيا لطرابلس .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ان غدا لناظره جد قريب وانتظر يا شيبة النار يجيك يوم يامحمد سفاله ونذاله ورزاله ناراك طريد شريد يبحث عنك الليبيين للقصاص أنت وبقية الخونه مثل سراكو وبشاغكو وباقي الصعاليك تتخلص منهم الأمه الليبيه

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