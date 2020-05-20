سيالة يبحث مع وزير الخارجية التركي تطورات سيطرتهم على قاعدة عقبة بن نافع الجوية

ليبيا – بحث وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو تطورات الأوضاع في ليبيا ، كما ناقش الطرافان التطورات بعد دخول مسلحي الوفاق لقاعدة عقبة بن نافع تحت غطاء جوي تركي وفر أكثر من 100 غارة خلال أيام .

الإتصال تناول بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضاع المواطنين العالقين والخطوات التي اتخذت لإرجاعهم إلى أرض ليبيا .

وناقش الجانبان سبل التعاون الليبي التركي في مكافحة فيروس كورونا والمستلزمات والأدوات الطبية المقدمة من تركيا لطرابلس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية