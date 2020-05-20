أفضل الدول لعيش المواطنين.. أين ليبيا؟

كشفت مجلة CEOWORLD الأمريكية، عن أفضل الدول في العالم للعيش فيها، بالنسبة لمواطنيها، حيث أجريت دراسة على 171 دولة وفقًا لثلاثة معايير وهي الاستقرار، الرضا، والتوازن.

وقام الباحثون بدراسة 23 مؤشرًا مختلفا، مثل النمو الاقتصادي، معدل الضريبة غير المباشر، ضريبة الدخل، وظروف السكن والإنفاق وهي تندرج تحت معيار الاستقرار.

وتحت معيار الرضا، كان هناك مؤشرات مثل السلامة، مستوى السعادة، البنية التحتية والصحة العامة، والمعيار الأخير التوازن ويندرج تحته مؤشرات حقوق الإنسان، الحريات المدنية، المساواة بين الجنسين والاهتمام بالبيئة.

واحتلت هولندا المركز الأول، حيث حصدت 72.15 من 100 في معيار الاستقرار، 97.04 في معيار الرضا و 95.99 في معيار التوازن، وبمعدل عام 88.39.

وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بمعدل 86.36، وثالثًا نيوزيلندا بمعدل 85.26، ورابعًا كندا بمعدل 84.91، أما خامس أفضل دولة توفر معيشة جيدة لمواطنيها فهي السويد وحصلت على معدل 83.07.

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيًا [ 11 عالميًا ] وحصلت على معدل 81.03 من أصل 100.

وحصلت ليبيا على المركز 144 عالميًا والثاني عشر عربيًا، وفي معيار الاستقرار حصلت على 34.81، 40.81 في معيار الرضا، و 74.02 في معيار التوازن، والمعدل العام 49.88.

وجاءت قطر في المركز الثاني عربيًا [ 55 عالميًا ] بمعدل 74.7، ثالثًا المملكة العربية السعودية [ 64 عالميًا ] بمعدل 73.78، وعمان في المركز الرابع عربيًا و[ 66 عالميًا ] بمعدل 73.54.

خامسًا مصر [80 عالميًا]، سادسًا المغرب [89 عالميًا]، سابعًا الأردن [92 عالميًا]، ثامنًا السودان [112 عالميًا] وتاسعًا تونس [114 عالميًا] وعاشرًا لبنان [118 عالميًا].

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية