أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً

أكد مركز الفلك الدولي في بيان له أن الأحد الموافق 24 مايو الجاري سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في الدول التي بدأت رمضان يوم 22 أبريل والتي من ضمنها ليبيا.

وأشار المركز في بيانه إلى أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، ما سيرتب على هذه الدول إكمال عدة رمضان 30 يوما ليكون الأحد 24 مايو هو يوم العيد.

وقال المركز إن دولا كانت قد اعتمدت يوم السبت 25 أبريل أول يوم لرمضان ما سيجعلها تتحرى هلال العيد يوم السبت 23 مايو، ومنها بروناي وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والسودان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الأحد أو الاثنين.

وأكد المركز أن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، في حين ستكون رؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

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