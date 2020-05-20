الصغير: الجزائر تبتز الوفاق – بوابة أفريقيا الإخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

20 May, 2020

أعرب وكيل وزارة الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، عن استغرابه لموقف الجزائر تجاه ترسيم الحدود مع ليبيا خلال هذه الفترة بالتحديد.

وقال الصغير في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “الحدود الليبية الجزائرية معقدة أكثر من التعقيد نفسه، تتداخل فيها عوامل الجغرافيا مع الجغرافيا السياسية والديموغرافية والثروات، ليبيا مستقلة منذ العام 1951 والجزائر منذ العام 1962 ولم تجد السلطات الجزائرية توافر ظروف أكثر ملائمة لترسيم الحدود مع ليبيا الا الآن 2020 في عهد عودة حكم العثمانيين لطرابلس الغرب بواسطة تابعهم السراج”، بحسب تعبيره.

وأضاف الصغير، بأنه “وبحسب الظروف الحالية لا يمكن التسليم بسيادة حكومة السراج داخليا ولا تكافؤها مع الدولة الجارة الجزائر دولياً، وهما الشرطان الواجب توافرهما لإبرام أي اتفاقية دولية فما بالك باتفاقية ترسيم حدود دولتين مستقلتين منذ عقود، الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا بأنه ابتزاز صريح وواضح من السلطات الجزائرية لحكومة الوفاق معدومة الشرعية ليبيا ومنقوصة السيادة دولياً”، بحسب وصفه.