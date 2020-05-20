القائم بأعمال سفارة الرئاسي في قطر: سقوط قاعدة الوطية بداية النهائية لمشروع عسكرة الدولة

ليبيا – وجه القائم بأعمال سفارة الرئاسي في العاصمة القطرية الدوحة سالم كريم التحية لمسلحي الوفاق لدخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

كريم قال في تصريح لصحيفة “الشرق” القطرية اليوم الأربعاء إن ما وصفه بـ”سقوط قاعدة الوطية” ودخول مسلحي حكومة الوفاق ومن وصفهم بـ”القوات المساندة” لها بداية النهاية لما وصفه بـ”مشروع حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والدول الداعمة له حسب زعمه.

وإدعى أن ما وصفه بـ”مشروع حفتر” يدعو الى عسكرة الدولة من خلال الاستيلاء على الحكم وتجميد المؤسسات الدستورية بحجة تطهير غرب ليبيا من المليشيات والإرهاب على حد زعمه.

واختتم قائلاً :” اننا نتمنى أن نرى قريبًا تحرير او انسحاب مليشيات حفتر من بعض تموقعاتها جنوب طرابلس ومدينة ترهونة والعودة للحوار السياسي مع من يؤمنون بتأسيس الدولة المدنية والتناوب السلمي على السلطة بعيدا عن العنف”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية