وزارة الخارجية تستنكر “الصمت” الدولي

استغربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في بيان لها ما وصفته بــ”صمت” دول العالم والأمم المتحدة عن الغزو التركي للشعب الليبي الآمن حسب وصف البيان، مطالبة إياهم باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة ضد هذه الجرائم الإنسانية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن استهداف قاعدة عقبة بن نافع الجوية لن يثنيها عن استمرار معركة الوطن وتحريره من براثن الإرهاب والمرتزقة والمليشيات وإن المعركة مستمرة وواجبة، حتى قيام دولة القانون والمؤسسات، ونهاية الإرهاب، والتوزيع العادل للثروات، والقضاء على المليشيات واستعادة كرامة الوطن والمواطن.

وكانت قوات الوفاق قد أعلنت الاثنين سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية بعد محاصراتها لأيام، ومحاولات متعددة للهجوم عليها في أكثر من مرة، تم بسط السيطرة عليها بالكامل في عملية خاطفة وغير معلنة مدعومة بقصف جوي مكثف للطائرات المسيرة التركية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية