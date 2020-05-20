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السويحلي: دحر العدوان واقتلاع جذور مشروع عودة منظومة القهر والاستبداد هدف لن نتراجع عنه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي التحية لمسلحي الوفاق لدخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

السويحلي إعتبر في تدوينه له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أن ما وصفه بـ”الإنتصارات” جاءت تتويجاً لـ”ملاحم وتضحيات شهداء و رجال البركان” (مسلحي الوفاق) الذين سيبقى الجميع مدينون لهم وهم مصدر الفخر حسب تعبيره.

واختتم قائلاً “‏دحر العدوان واقتلاع جذور مشروع عودة منظومة القهر والاستبداد هدف لن نتراجع عنه”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يا وجه الحمار اللي فيه …. انت وغيرك من العملاء تنازلتوا عن شرفكم وكرامتكم للاتراك فكيف لا تتنازل عن هدف حكم الاخوان العملاء للبلاد سوف تتنازل غصب عنك تحت ضربات الجيش

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    • قال ستبقي المليشيات الارهابيه مصدر فخر أي فخر يا معتوه قول ستبقي مصدر عاركم لسنه 2020 كما هو الحال في عاركم 1920 بأستسلام مليشيات مصراته في بني وليد بعدما باعوا بنادقهم بشربة ماء وانذبح قائدهم فأي فخر كنشي فخر المعاتيه والطائحين علي رؤسهم كالذي راسم صورة عميل ايطاليا رمضان السويحلي علي دبابه فأين عقله وهو يمجد في عميل وأين عقلك انت اذاما كنت تحتفل بالعار في وضح النهار وبالشنار الذي حل بمصراته امام الحضار

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  • واحد من عبيد السلطان المتخلفين عقليا فلا بمكن لاى ليبى عاقل ان يفرح باحتلال بلاده الا اذا كان خائن وحقير وسحلية مثلك ولكن فى النهابة تنتصر ارادة الشعب وجيشه الوطنى كما حدث فى مصر والسودان فاين الحقير البشير واين مرشد عام الخوان فى خبر كان فالعبرة بالنهاية ومن يسيطر على النفط يسيطر على ليبيا ولايعنيه الصحراء الغربية يااغبية

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  • أحد العملاء والخونة والخيانة ليست غريبة عليه فقد كان جده خائنا للوطن وتم قتله شر قتلة ببنى وليد على ايادى الشرفاء محبى ليبيا وسيكون مصير هذه السحلية الصغيرة مزبلة التاريخ .

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  • والله ما فيه قهر واستبداد زي اللي درتوه انتم أيها الملاعين ، عليك اللعنة ، تذكر كلماتك مع حسن الأمين عندما قال لك هكذا يستحقون البلاد ، فقلت بالحرف الواحد نبيها تنحرق لو مانحكموها

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