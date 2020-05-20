السويحلي: دحر العدوان واقتلاع جذور مشروع عودة منظومة القهر والاستبداد هدف لن نتراجع عنه

ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي التحية لمسلحي الوفاق لدخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

السويحلي إعتبر في تدوينه له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أن ما وصفه بـ”الإنتصارات” جاءت تتويجاً لـ”ملاحم وتضحيات شهداء و رجال البركان” (مسلحي الوفاق) الذين سيبقى الجميع مدينون لهم وهم مصدر الفخر حسب تعبيره.

واختتم قائلاً “‏دحر العدوان واقتلاع جذور مشروع عودة منظومة القهر والاستبداد هدف لن نتراجع عنه”.

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