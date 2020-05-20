سيالة و أوغلو يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة في اتصال هاتفي مع نظيره التركي جاويش أوغلو تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة بعد سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية.

وتم خلال الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين حكومة الوفاق وتركيا وأوضاع المواطنين العالقين والخطوات التي اتخذت لإرجاعهم إلى أرض الوطن، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون الليبي التركي في مكافحة فيروس كورونا والمستلزمات والأدوات الطبية المقدمة من تركيا.

يشار إلى أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، كان قد التقى الثلاثاء، بسفير تركيا لدى ليبيا، سرحات آقسن، وناقش معه آخر المستجدات الميدانية في طرابلس والمنطقة الغربية، وثمّن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، موقف تركيا الداعم للمجلس الرئاسي ضد الجيش الوطني الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية