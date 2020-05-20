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سيالة و أوغلو يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة في اتصال هاتفي مع نظيره التركي جاويش أوغلو تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة بعد سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية.

وتم خلال الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين حكومة الوفاق وتركيا وأوضاع المواطنين العالقين والخطوات التي اتخذت لإرجاعهم إلى أرض الوطن، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون الليبي التركي في مكافحة فيروس كورونا والمستلزمات والأدوات الطبية المقدمة من تركيا.

يشار إلى أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، كان قد التقى الثلاثاء، بسفير تركيا لدى ليبيا، سرحات آقسن، وناقش معه آخر المستجدات الميدانية في طرابلس والمنطقة الغربية، وثمّن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، موقف تركيا الداعم للمجلس الرئاسي ضد الجيش الوطني الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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