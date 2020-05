قال إعلام ما تسمى بعملية بركان الغضب، الأربعاء، إن

طيران الوفاق استهدف آلية لفوات “حفتر” في مدينة الأصابعة، ما أسفر عن

تدمير الآلية وقتل من فيها.

