اللواء التاسع: تحشيدات لشن حرب على ترهونة.. ونحن لهم بالمرصاد

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

20 May, 2020

كشف المكلف بالمكتب الإعلامي للواء التاسع بشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي محمد الصادق، عن أبرز مستجدات الأوضاع العسكرية في مدينة ترهونة ومحيطها.

وقال الصادق، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن مدينة ترهونة تعرضت، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 20 صاروخ جراد وضربات من البوارج التركية استهدفت كلها شوارع وأحياء سكنية داخل المدينة، كما أسفرت الضربات -التي نفذتها قوات الوفاق- عن تدمير مدرسة صلاح الدين.

وأضاف الصادق، “الصواريخ لم تقصف أي مباني عسكرية، كلها استهدفت أحياء سكنية”، نافيا في الوقت ذاته ما تداول من أنباء عن استهداف منظومة الدفاع الجوي في ترهونة.

وأوضح الصادق، أن القوات المسلحة متمثلة في اللواء التاسع قامت بالتجوال داخل شوارع ترهونة لطمأنه الأهالي في ترهونة، لافتا إلى أنه تم رصد تحشيدات لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في كافة المناطق، لاقتحام وشن حرب على مدينة ترهونة.

وأكد المكلف بالمكتب الإعلامي للواء التاسع، جاهزية جميع الوحدات العسكرية داخل وخارج المدينة لصد أي هجوم على المدينة، مشيرا إلى أن سرايا من اللواء التاسع قامت بمداهمة ناجحة لبعض تمركزات قوات الوفاق كإجراء استباقي لهذه الحرب.