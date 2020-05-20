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تونس تعلق على شحنة “المساعدات” التركية لليبيا عبر أراضيها

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إنه تلقى اتصالا من الخارجية التونسية نفت فيه الأخبار التي تحدثت عن أن الطائرة التركية التي هبطت في تونس كانت تحمل شحنة أسلحة .

وأضاف العقوري خلال تصريحات لموقع أرم نيوز أن الجانب التونسي أوضح بأن الشحنة هي مساعدات إنسانية وطبية موجهة إلى ليبيا .

وشدد العقوري في تصريحاته على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المطارات الليبية مهما كان مصدرها وأن تكون لكل الليبيين وأن يتم تسليمها إلى المنظمات الدولية والليبية العاملة في الإغاثة الإنسانية بما يضمن وصولها وتدفقها على كل المناطق في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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