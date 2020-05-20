وصول 3000 طن متري من غاز الطهي إلى بنغازي

كشف مصدر مطلع يعمل في ميناء بنغازي لـ 218 عن وصول ناقلة الغاز “GAZ UNITED” خلال الساعات الماضية قادمة من اليونان وعلى متنها 3000 طن متري من غاز الطهي.

وأضاف المصدر ذاته أن الناقلة قد رست على الرصيف النفطي تمهيدا لإفراغ حمولتها استعدادا لإمداد السوق المحلية بغاز الطهي وضمان توفره.

وكانت قد أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أن الفرق الفنية في مدينة بنغازي تمكنت من توزيع أكثر من 13 ألف أسطوانة غاز الساعات الماضية على السوق المحلية وفرت من خلالها 37 طلبية لمراكز التوزيع المنشرة في عموم المنطقة الشرقية.

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