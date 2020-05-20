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قائد ميداني بمليشيات مصراتة: هدفنا المقبل «تحرير» الهلال النفطي بمساعدة حلفائنا الأتراك

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم القائد الميداني بمليشيات مصراتة، أحمد الحداد، أن الهدف المقبل لمسلحيهم هو «تحرير» منطقة الهلال النفطي والتمركز فيها بمساعدة حلفاءهم الأتراك، على حد قوله.

وقال الحداد، في تصريح لوكالة «نوفا»، اليوم الأربعاء: “قواتنا شكلت غرفة عمليات لـ«تحرير» الهلال النفطي شرق ليبيا، حيث تلقى أعضاء الغرفة تدريبات متقدمة بمساعدة الحلفاء الأتراك لإدارة العمليات القتالية ومهام السيطرة والمحافظة على المواقع والمنشآت النفطية وتأمينها”، بحسب وصفه.

وأضاف “الوقت قد حان لإعادة انتاج وتصدير النفط الليبي -المتوقف من قبل القبائل اعتراضا على دعم مواردهم للمليشيات والمرتزقة السوريين-،”.

وأشار إلى أن الدول التي دعمت مليشيات السراج ستكون لها الأولوية في الاستفادة من الموارد الاقتصادية الليبية.

الوسوم

الغزو التركي الهلال النفطي مليشيات مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • عشم ابليس فى الجنة فاردوغان يعرف ان هناك خطوط حمراء تجاوزها سيدخل فى حرب اقليمية مع الجيش المصرى الذى ينتظر للتدخل فى اى لحظة ويقلب الموازين فالشئ الذى يزيد عن حده بنقلب لضده ووقتها ستتحول مصراته الى كتلة من اللهب فمصر القوة البحرية السادسة على العالم اما القوة البرية فتسد عين الشمس وطريقها سالك لمصراته

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  • تقصد بمساندة أسيادكم الأتراك يا خونة يا عملاء يا أوباش يا ذيول يا غلمان يا صبيان يا عبيد المعتوه قردوغان

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  • الحقيقة هي أسيادكم الأتراك وليس حلفائكم وهذا هو الشعور الحقيقي الذي يحس به المناجيس الأتراك إتجاهكم ولكن لم يأتي الوقت المناسب ليفصحوا عنه / خزي ياعميل

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