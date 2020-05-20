قائد ميداني بمليشيات مصراتة: هدفنا المقبل «تحرير» الهلال النفطي بمساعدة حلفائنا الأتراك

زعم القائد الميداني بمليشيات مصراتة، أحمد الحداد، أن الهدف المقبل لمسلحيهم هو «تحرير» منطقة الهلال النفطي والتمركز فيها بمساعدة حلفاءهم الأتراك، على حد قوله.

وقال الحداد، في تصريح لوكالة «نوفا»، اليوم الأربعاء: “قواتنا شكلت غرفة عمليات لـ«تحرير» الهلال النفطي شرق ليبيا، حيث تلقى أعضاء الغرفة تدريبات متقدمة بمساعدة الحلفاء الأتراك لإدارة العمليات القتالية ومهام السيطرة والمحافظة على المواقع والمنشآت النفطية وتأمينها”، بحسب وصفه.

وأضاف “الوقت قد حان لإعادة انتاج وتصدير النفط الليبي -المتوقف من قبل القبائل اعتراضا على دعم مواردهم للمليشيات والمرتزقة السوريين-،”.

وأشار إلى أن الدول التي دعمت مليشيات السراج ستكون لها الأولوية في الاستفادة من الموارد الاقتصادية الليبية.