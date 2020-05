أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم، الأربعاء، عن بدء دخول

المياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس، مع استمرار الزيادة التدريجية في معدلات

التدفق لمياه.

The post النهر الصناعي العظيم: بدء دخول المياه التدريجي لطرابلس واستمرار الزيادة في معدلات التدفق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24