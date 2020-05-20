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قوات الوفاق تحاول السيطرة على الأصابعة

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتشدت صباح اليوم الأربعاء قوات الوفاق في منطقة جندوبة ما بين غريان والأصابعة بهدف التقدم نحو الأخيرة للسيطرة عليها وتمديد النفوذ في الجبل الغربي مستفيدة من التقنية الحربية التي وفرها النظام التركي الذي دفع بثقله من أجل عدم سقوط التشكيلات المسلحة التي يحاربها الجيش الوطني .

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش إن ضربات سلاح الجو كان لها الأثر الكبير في تدمير القوة التي حاولت التقدم باتجاه الأصابعة، مضيفاً أنه ما لم تستهدف البوارج التركية المدينة فإن القوات المحسوبة على حكومة الوفاق لن تدخل الأصابعة .

واستهدف سلاح الجو مواقع داخل منطقة المغاربة غرب مدينة غريان وفي كوبري جندوبة، فيما نعت حسابات تابعة للوفاق مجموعة من الأفراد المنتسبين للمجموعات المنخرطة تحت قوة الوفاق، مع تأكيدات إصابة أحد الأمراء وهو محمود الغصري.

ويأتي تقدم الوفاق نحو بلدة الأصابعة بعد أيام من انسحاب وحدات الجيش والقوة المساندة من قاعدة الوطية الجوية التي لطالما كانت هدفاً لقوات الوفاق من أيام عملية فجر ليبيا .

وقد يستمر هجوم قوات الوفاق على الأصابعة خصوصاً مع الدعم التركي المقدم ومع ارتفاع منسوب الثقة بعد الاستيلاء على قاعدة الوطية وهو ما يضع وحدات الجيش الوطني أمام اختبار حقيقي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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