الاشتباكات تعصف بدوائر الطاقة قرب غريان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إصابة دائرتين لنقل الطاقة التابعة لها في مناطق الاشتباكات القريبة من مدينة غريان.

وأكدت إدارة الشركة في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء إصابة دوائر30 كيلو فولت التي تزودها محطة غريان بجهد 220 كيلو فولت وذلك نتيجة الاشتباكات المسلحة في مناطق نقل الطاقة انقطع على إثرها التيار الكهربائي على مناطق ” الجعافرة و أولاد بريك “.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان منفصل إن الأضرار لحقت أيضا “بدوائر 66 “الكائنة في مدينة الأصابعة والتي تغذيها محطة غريان بجهد 220 ما تسبب في انقطاع الكهرباء على المنطقة الممتدة من الأصابعة مرورا بالقواليش وككلة.

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