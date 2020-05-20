مدير «الليبية القطرية القابضة»: هناك خونة في «الأصابعة» من «الخضر» يجب اجتثاتهم

برر وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، ومدير الشركة الليبية القطرية القابضة للاستثمار، الهزيمة التي تعرضت لها مليشيات “حكومة الوفاق” صباح اليوم في محيط مدينة الأصابعة بالجبل الغربي، لدى هجومها على المدينة بإسناد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، وقال إن الخيانة هي السبب، على حد زعمه.

قال “برشان” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء: “هنالك مجرمون فى الأصابعة خضر، لم يسلموا وخانوا العهد الذي أعطاه أمس شيوخهم، فعلينا إجتثاتهم بالقوة وحماية أهل الأصابعة منهم، ليحاكموا وينالوا القصاص، وإذا قاوموا فعلينا الدفاع عن انفسنا وشبابنا، رحمة الله على أبنائنا الاحرار … نحتسبهم شهداء عند الله” على حد قوله.

وتمكنت قوات الجيش العربي الليبي من صد هجوم للمليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي صباح اليوم الأربعاء.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن “قوات الجيش والشباب الليبي المساند لها من بلدة الأصابعة كبدوا المليشيات الإرهابية التي حاولت الهجوم ودخول البلدة خسائر فادحة، في الأرواح والعتاد”.

وأوضح المركز، في بيان، أنه تم خلال العمليات تدمير عربة مدرعة تركية من نوع “KERBY” وعدد من الآليات العسكرية التركية، فضلاً عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية وسط هروب المليشيات التي شنت الهجوم.

وكان سلاح الجو الليبي، قد استهدف تجمع لآليات مسلحي الوفاق بمحور كوبري جندوبة، كما خاضت القوات اشتباكات عنيفة في محور الهيرة بالقرب من غريان ضد المليشيات ونجح الجيش في تدمير عربتين مسلحتين، وإصابة آمر مليشيا غريان المدعو محمود الغصري في القصف الجوي.

وجاءت الإحصائية المبدئية لقتلى المليشيات الموالية لتركيا، بالإضافة لعدد آخر من المرتزقة السوريين، في الاستهداف الجوي لهم بمحيط الأصابعة، كالتالي: “1-محمود الغصري، آمر «لواء غريان»، 2-عمر السلاقي، «الزاوية»، 3-محمد الشامس، «غريان» (مطلوب للقيادة العامة بتهمة قتل الجرحى الأسرى في غريان سنة 2019)، 4-رياض أبوزيد، 5-عمر ابوزريبة، 6-عبدالحميد ميلاد المزوغي، 7-أيمن غيث الشيباني، 8-محمد علي عبدالنبي”.

بالإضافة إلى “9-فؤاد نجيب بن ناجي، 10-نور الدين عبدالمجيد نافع، 11-اسامة محمد رجب، 12-احمد امحمد العماري، 13-جعفر محمد رجب، 14-حسام محمد الطوير، 15-احمد الحمروني، 16-حمد عبدالمجيد الشنباني، 17-محمد السلس”.