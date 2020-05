أعلن ما تسمى بعملية بركان الغضب، الأربعاء، أن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق شن عددا من الغارات على مواقع لقوات ” حفتر” بمحيط منطقة الوشكة، ونتج عنها تدمير عدد من الآليات المسلحة وسيارات ناقلات جنود.

