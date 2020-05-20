الصحارى يرفع سقف السحب لماكينات الصرف

رفع مصرف الصحارى سقف السحب عبر ماكينة السحب الآلي atm المنتشرة في الفروع والأسواق إلى مستويات مختلفة حسب فترة الاستفادة من الخدمة.

وبحسب ما أعلنت عنه إدارة الصحارى اليوم الأربعاء فإن سقف السحب اليومي تحدد بـ 2000 دينار لكل بطاقة “نقود الجديدة” على أن تكون قيمة سقف السحب الشهري 6000 آلاف دينار، موضحا أن سقف السحب لكل حركة على الحساب قدره 500 دينار.

وكان مصرف الصحارى قد شرع بتركيب 54 ماكينة سحب آلي atm جديدة قبل أيام دخل بعضها على منظومة التشغيل فعليا فيما تعمل الفرق الفنية على تجهيز باقي الآلات.

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