قال نائب رئيس الشركة والأمن العام فى دبي ضاحي خلفان، الأربعاء، إن ‏رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج يستقدم المرتزقة إلى ليبيا لقتل الليبيين حتى يبقى في السلطة.

وطالب خلفان فى تغريده له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، السراج إذا كان مصممًا على القتال أن يقاتل بليبيين، وليس بعناصر تنظيم داعش والمرتزقة ويدعى بعد ذلك الوطنية.

وأشار خلفان إلى أن الأموال التى تدفع لمرتزق استقدم من خارج ليبيا ليقتل ليبيين من أي طرف، يعتبر عملا مشينا بحق ليبيا والمواطنيين، ‏داعيا إلى وقف القتال وترحيل المرتزقة خارج ليبيا وإبعاد الجماعات الإرهابية المتطرفة.

The post خلفان: السراج يستقدم المرتزقة لقتل الليبيين حتى يبقى في السلطة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24