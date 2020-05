قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن ليبيا الغنية بالنفط، دخلت في حالة

فوضى بعد أحداث 2011، مؤكدة أن محاولات بناء دولة منذ ذلك الحين باءت كلها بالفشل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن الجماعات المسلحة انتشرت في ليبيا بشكل كبير، بعد تفكك الدولة عقب 2011، مشيرة إلى أن ليبيا التي انعدم فيها القانون أصبحت نقطة عبور رئيسية للأشخاص من جميع أنحاء إفريقيا الذين يريدون الوصول إلى أوروبا.

وتابعت الصحيفة أن ليبيا كانت واحدة من أعلى مستويات المعيشة في أفريقيا، لافتة إلى أن الحرب المستمرة وتأثيرها على الاقتصاد أدت إلى وجود مشاكل واسعة النطاق مع نقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي، وتعرض المدنيين لخطر الوقوع في القتال، بالإضافة إلى عمليات الخطف للحصول على فدية من قبل المليشيات الشائعة، بحسب الصحيفة.

The post الغارديان: ليبيا تحولت من دولة غنية متماسكة قبل 2011 إلى بلد ينعدم فيه القانون appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24