في تهنئته بعيد الفطر .. عقوب يشدد على الإجراءات الوقائية

أكد وزير الصحة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب على أهمية الإبقاء على الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في نهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
عقوب وفي بيان هنأ فيه ليبيا وشعبها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك قال إن الالتزام بكافة الضوابط والتدابير اللازمة والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي خلال هذه المرحلة يشكل واجبا وطنيا ومسؤولية أخلاقية والتزاما دينيا.
داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة بهدف ضمان أمن الجميع واحترام القواعد الصحية.
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