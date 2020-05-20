في تهنئته بعيد الفطر .. عقوب يشدد على الإجراءات الوقائية

أكد وزير الصحة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب على أهمية الإبقاء على الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في نهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

عقوب وفي بيان هنأ فيه ليبيا وشعبها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك قال إن الالتزام بكافة الضوابط والتدابير اللازمة والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي خلال هذه المرحلة يشكل واجبا وطنيا ومسؤولية أخلاقية والتزاما دينيا.

داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة بهدف ضمان أمن الجميع واحترام القواعد الصحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا