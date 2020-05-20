وزير الدفاع التركي: “خدماتنا الاستشارية والتدريبية” لقوات “الوفاق” غيرت التوازنات في ليبيا

زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن التطورات الأخيرة في ليبيا وما أسماها “تغيير التوازنات في المعارك غربي البلاد” جاءت بعد تقديم أنقرة خدمات استشارية وتدريبات لقوات حكومة الوفاق (المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين) برئاسة فائز السراج.

وقال أكار في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول اليوم الأربعاء إن “التوازنات في ليبيا بدأت تتغير عقب الخدمات الاستشارية والتدريبات التي قدمها الجيش التركي لقوات حكومة السراج (المليشيات والمرتزقة)”، وذلك بعد السيطرة على قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.

وادعى الوزير التركي أن ما أسماها “قوات حكومة الوفاق” حققت نجاحا كبيرا في ليبيا، مجددا التأكيد على أن أنقرة تتعامل في ليبيا مع حكومة الوفاق ورئيسها السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

واعتبر أكار أن الجيش التركي هو الأكثر نجاحا من حيث العدد المنخفض للإصابات مقارنة بجيوش العالم، على حد ادعائه.

يذكر أن المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، حذرت من أن سيطرة ما أسمتها “قوات الوفاق” على قاعدة الوطية غربي البلاد، قد تؤدي إلى تصعيد ونشوب حرب بالوكالة في المنطقة.