الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل إصابة جديدة بكورونا و240 عينة نتائج فحصها سالبة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة

بفيروس كورونا لعائد من الخارج.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أنه استلم اليوم 241 عينة لحالات مشتبه في إصابتها بفيروس

كورونا، مبينًا أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 180 حالة، ومن

مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عينتين، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 59 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج فحص هذه العينات جاءت 240 عينة سالبة وعينة واحدة

موجبة لعائد من السفر.

