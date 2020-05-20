“مكافحة الأمراض”: إصابة جديدة بـ”كورونا” في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه، رقم 73، استلامه اليوم الأربعاء، 241 عينة تحليل من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (180) عينة، و مختبر فرع المركز الوطني بمصراته عدد (2) عينة، و مختبر مركز بنغازي الطبي (59) عينة.

قال “المركز” في بيانه، إنه تبين من نتائج التحاليل، سلبية 240 عينة، وعدد عينة واحدة موجبة لمواطن عائد من الخارج، دون توضيح موقع هذه الإصابة.

وبلغ حتى اليوم الأربعاء، إجمالي حالات الإصابة بكورونا في ليبيا 69 حالة، بينها 31 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في مراكز الحجر الصحي، و35 شخصا تعافوا من المرض، و3 حالات وفاة نتيجة الفيروس.