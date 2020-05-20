وصول 4 رحلات إلى مطار بنينا خاصة بالعالقين في الخارج

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بالخدمات الصحية بنغازي أمس استقبال أربع رحلات قادمة من مصر وتونس خاصة بالمواطنين العائدين من الخارج، بينهم مرضى وجرحى وذلك عبر مطار بنينا الدولي.

وقالت الغرفة المركزية إن فرق الرصد والاستجابة السريعة التابعة لها قامت بإتمام كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي والحجر الصحي، وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ المطار، مشيرة إلى أن القادمين تم تسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر، ومتابعة حالتهم الصحية عن طريق نقاط المراقبة الصحية.

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