اخبار ليبيا الان

“حمودة سيالة” لـ”التيار المدني”: الحوار مع “حفتر” مرفوض

تم النشر منذُ 20 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع حمودة سيالة، رئيس “النواب المنشقون” في “طرابلس” بمن سماهم “أعضاء تنسيقية قوى التيار المدني” صباح اليوم الأربعاء، حيث تم طرح عدة بنود للنقاش من خلال هذا اللقاء.

ضمت البنود المشار إليها، بحسب بيان “التيار المدني”، “استثمار الإنتصارات التي تحققها القيادة العسكرية، من قبل مجلس النواب بطرابلس وذلك بظهوره بشكل قوي في المشهد السياسي، يقطع الطريق أمام عقيلة صالح لفرض وجوده، والتأكيد على رفض الحوار مع حفتر ” على حد ما جاء في البيان.

أضاف البيان: “تم التأكيد على عودة ملكية الحوار لليبين ، والتأكيد على دور مجلس النواب للعمل على انهاء كل الصراعات السياسية القائمة بين الأجسام الرسمية للدولة” على حد قوله.

الوسوم

التيار المدني الحوار السياسي المشير حفتر حمودة سيالة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك