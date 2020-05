أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الأربعاء، شن سلاح الجو عددا من الغارات على رتل تابع لقوات الوفاق كان متجها لمدينة الأصابعة.

وأوضحت الشعبة

في منشور لها عبر صفحتها على موقع

“فيسبوك” أن سلاح الجو استهدف الرتل عند جسر جندوبة مبينا أن الغارات

أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من قوات الوفاق.

