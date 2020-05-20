تحمل علم جزر القمر.. رصد سفينة بضائع من مصراتة إلى نمروت التركية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رصد حساب AegeanHawk تحرك سفينة بضائع من مدينة مصراتة باتجاه ميناء نمروت التركي .

وقال الحساب المتخصص في رصد حركة السفن والطائرات في بحر إيجة، في تغريدة له، إن سفينة بضائع ترفع علم جزر القمر، وتدعى “كريستال جلاكسي” سابقا، تحركت من مدينة مصراتة عبر مضيف خيوس شمال بحر إيجه الشرق باتجاه ميناء خليج نمروت التركي.

وقال الحساب أن نظام التعرف الآلي للسفن نقل وجهة خاطئة للسفينة إلى طرطوس في سوريا.

وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.

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