بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء،

مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الأوروبي بدولة إسبانيا، أرانشا غونزاليس، الوضع

في ليبيا.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري

ووغونزاليس تبادلا هاتفياً الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها تطورات

الشأن الليبي ومكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية.

