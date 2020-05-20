نقابة أطباء غريان توجه نداء عاجلا للجراحين وأطباء التخدير والعناية الفائقة والعظام

وجهت نقابة الأطباء في غريان نداءً عاجلا إلى جميع أطباء المدينة، بالتوجه إلى المستشفى التعليمي.

وقالت النقابة في تدوينة على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء: “نداء عاجل إلى جميع أطباء المدينة من أطباء تخدير والعناية الفائقة وأطباء الجراحة العامة وأطباء العظام وأطباء باقى التخصصات، التواجد بمستشفى غريان المركزي التعليمي على وجه السرعة، لتقديم يد العون والمساعدة وإنقاذ الأرواح”.

وتأتي الرسالة العاجلة من نقابة الأطباء في غريان بعد استهداف سلاح الطيران بالجيش الليبي تجمعات للمليشيات والمرتزقة السوريين في جندوبة بمحيط الأصابعة اليوم الأربعاء، ونجم عنها مقتل 17 مليشياويا، وإصابة العشرات بجراح متفاوتة، وفقا للحصيلة الأولية.