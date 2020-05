قال مدير المكتب

الإعلامي للكتيبة 642 مشاة بقوة الاحتياط التابعة للجيش ، أبوبكر المعتمد دويهش، اليوم

الأربعاء، إن الجيش خاض اشتباكات عنيفة في محور الهيرة بالقرب من غريان ضد قوات

الوفاق ونجح في تدمير عربتين مسلحتين.

وأضاف أن الجيش تمكن من تعطيل آليتين عسكريتين

من نوع “دفع رباعي” في محور كوبري جندوبة، الذي اتخدته مليشيات الوفاق نقطة لشن

هجومها على بلدية الأصابعة.

The post دويهش: الجيش دمر آليات عسكرية لقوات الوفاق بمحوري الهيرة وكوبري جندوبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24