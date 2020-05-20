«حمودة سيالة»: أبناء المنطقة الغربية دحروا «الغزاة» ولقنوهم درساً في النضال

اجتمع حمودة سيالة، رئيس “النواب المنشقون” في طرابلس، بمن سمَّاهم “أعيان ومشائخ بلدية الجميل” صباح اليوم الأربعاء، بحسب بيان له، ذكر أنه “تم النقاش حول الأوضاع التي تمر بها البلدية بعد تحرير المنطقة الغربية من قوات المتمرد حفتر” على حد قوله.

بيان “سيالة” أشار إلى أن “الوفد أكد دعمه لمجلس النواب بمدينة طرابلس وأنه الممثل لكل الليبيين، كما قدم الوفد طلبات مدينة الجميل ومن أهمها مخاطبة وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق بشأن تشكيل واعتماد مجلس تسييري لقيادة المرحلة المهمة للإدارة المحلية بالبلدية” على حد قوله.

وأضاف “البيان”: “كما تمت دعوة الرئيس لزيارة مدينة الجميل والمدن المحيطة بها، فيما رحب بهذه الدعوة مؤكداً على ضرورة رأب الصدع والمحافظة على النسيج الإجتماعي ونبذ كل ما من شأنه التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وأشاد بأبناء المنطقة الغربية وصمودهم لدحر الغزاة وتلقينهم درساً في النضال والحرية” على حد قوله.