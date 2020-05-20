أبو العطاء يؤكد دعم مصر لليبيا في مواجهتها للتدخل التركي

أشاد رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، حسين أبو العطا، أشاد بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري.

وقال أبو العطا في بيان له أمس، إن تشديد السيسي على أهمية إيلاء مكافحة الإرهاب في ليبيا أولوية خاصة من قبل الجانب الأفريقي، لأنه يعلم جيدا ما يمثله ذلك الأمر من تهديد لاستقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل، مؤكدا وقوف مصر قيادة وشعبا صفا واحدا في مساندة ودعم القضية الليبية لمواجهة التدخلات العسكرية التركية في ليبيا ، موضحا أن التدخلات التركية مدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية التي تريد بسط الهيمنة على البحر المتوسط.

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