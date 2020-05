أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة

أمين الهاشمي، الأربعاء، إصابة 5 أفارقة وجرح عدد من الليبيين في قصف على منطقة الدريبي

بالعاصمة طرابلس

The post الهاشمي: إصابة 5 أفارفة وجرح عدد من الليبيين في قصف على منطقة الدريبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24