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يونيسيف: ليبيا تواجه أزمة “ملحة” في لقاحات الأطفال

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد الرحمن غندور إن هناك حاجة ملحة لضمان تدفق الأموال دون انقطاع لشراء لقاحات الأطفال وسد النقص الحالي في ليبيا.

وجددت اليونسيف تقديم خدمات المشتريات الخاصة بها إلى حكومة ليبيا لشراء اللقاحات المؤهلة مسبقا لمنظمة الصحة العالمية بأسعار تنافسية وتسليمها إلى ليبيا بشكل عاجل.

من جهتها أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن منظمة الصحة العالمية تدعم استمرار البرنامج الموسع للتطعيمات، مشيرة إلى أنه على الرغم من أننا قد تغلبنا على هذه العقبة فإننا نواجه عقبات أكثر خطورة إذا نفدت إمدادات اللقاحات مما يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال في ليبيا للخطر.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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