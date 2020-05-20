يونيسيف: ليبيا تواجه أزمة “ملحة” في لقاحات الأطفال

قال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد الرحمن غندور إن هناك حاجة ملحة لضمان تدفق الأموال دون انقطاع لشراء لقاحات الأطفال وسد النقص الحالي في ليبيا.

وجددت اليونسيف تقديم خدمات المشتريات الخاصة بها إلى حكومة ليبيا لشراء اللقاحات المؤهلة مسبقا لمنظمة الصحة العالمية بأسعار تنافسية وتسليمها إلى ليبيا بشكل عاجل.

من جهتها أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن منظمة الصحة العالمية تدعم استمرار البرنامج الموسع للتطعيمات، مشيرة إلى أنه على الرغم من أننا قد تغلبنا على هذه العقبة فإننا نواجه عقبات أكثر خطورة إذا نفدت إمدادات اللقاحات مما يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال في ليبيا للخطر.

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