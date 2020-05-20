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انقطاع الكهرباء عن الجعافرة وأولاد بريك وقماطه بسبب الاشتباكات

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، انقطاع التيار
الكهربائي عن مناطق الجعافرة، وأولاد بريك، وقماطه نتيجة الاشتباكات.

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل
الاجتماعي” فيسبوك “، أن دوائر 30 ك.ف العربان المتغذية من محطة 220 ك.ف غريان أصيبت
نتيجة الاشتباكات الدائرة بالمنطقة، ما أدى لانقطاع الخدمة عن تلك المناطق.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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