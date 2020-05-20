وضع أولويات تحسين الخدمات في غدامس

أقيمت بقاعة ديوان المجلس البلدي غدامس جلسة حوارية جمعت مسؤولي مشروع تقارب والممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية والذي يستهدف تحسين الخدمات المحلية وتعزيز دور المجتمع المدني في غدامس .

وجمع مشروع تقارب للتنمية نشطاء المجتمع المدني في مدينة المدينة للتعريف بالمشروع، وأهدافه، والسبل المتاحة للتعاون والشراكة مع السلطات المحلية والمنظمات المدنية؛ من أجل تحسين الخدمات والإصلاح وتعزيز دور الحكم المحلي.

و تم خلال اللقاء تحديد المهام والأولويات التي من المقرر البدء بالعمل عليها وبلورتها في هيئة مشاريع ليتم تمويلها من إدارة المشروع وذلك لتمكين البلديات من تقديم أفضل الخدمات وتحسين الدور اللامركزي للبلديات.

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