إجراء مسح طبي للعائدين من تركيا في بني وليد

بدأت لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، اليوم الأربعاء، في أخد عينات من أبناء المدينة العائدين من تركيا لتحليلها من أجل التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت إشراف فريق الترصد والاستجابة السريعة بالبلدية.

وأوضح عضو اللجنة، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» أن جرى أخد العينات عن طريق مسحة الأنف البلعومي للإطمئنان على سلامتهم وسلامة المدينة خصوصا بعد تسجيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض لحالة مصابة بفيروس كورونا عائدة من تركيا.

وأضاف صالح أن لجنة الطوارئ الصحية بلدية بني وليد ستحيل أسماء العائدين من الخارج إلى مديرية الأمن لتتحمل مسؤليتها فى هذه المرحلة الخطيرة بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا من المسافرين العائدين من تركيا.

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