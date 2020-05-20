محمود: الإنتصار العظيم للثوار في الوطية ضرب روح القتال للعصابات في طرابلس

ليبيا – رأى مستشار وزير دفاع الوفاق سليمان محمود أن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري يتلاعب بعقول البسطاء وينشر الدعاية من مخابرات دولة أجنبية لإعطاء الهزيمة وتحويلها لنصر حسب زعمه.

محمود لفت خلال تغطية خاصة أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ما يحدث الآن هو انهيار عام في روح القتال ما بين من وصفهم بـ”عصابات حفتر” 0القوات المسلحة الليبية).

وأضاف :” الأشخاص المقاتلين جزء منهم من قبائلنا الشجاعة التي بدأوا في إعادة النظر في حساباتهم في المنطقة الشرقية روح المقاتل بين المدافع عن العاصمة هي تمثل كبرياء وروح الوطن، الوحدة الوطنية تمثلها طرابلس التي تتعرض لهجومات غاشمة من دول عربية واجنبية كما أن الروح الانهزامية في الوطية بانت وانسحاب من جنوب العاصمة ونتوقع المزيد من الهزائم فقط مع الحاجه لإدامة الزخم ووجود قوات إحتياطية دائماً جاهزة للدفع”.

واختتم حديثه مدعياً :” الانتصار العظيم لقواتنا وثوارنا في المنطقة الغربية والذين يقاتلون على قضية موحدة، تكلمت مع بعض أقاربي و اصدقائي في طبرق والجبل تأثير الهزيمة هناك مرارة موجود لديهم و انقسام في المجتمع من البداية وتأثير الإعلام كان قوي جداً والقضية التي يقاتلون من أجلها وكلمة أن برقة مهمشة وهذا ليس وقت تهميش بل وقت إرجاع ليبيا، الناس عادت أفكارها هل هم على حق وهل يرمون ابنائهم من أجل محاربة عاصمة الوطن ما الهدف ؟ عرفوا أن الهدف ليس تحرير ليبيا ولا الظلم الواقع على بعض الإقاليم إن وجد بل لأن حفتر يريد الحكم والسيطرة”.

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