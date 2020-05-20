سوكنة.. مشاكل بالصرف الصحي تنذر بكارثة وشيكة “صور”

تحول تعطل المضخة الوحيدة التي كانت تعمل في محطة الرفع والتصريف لمياه الصرف الصحي بحي المطار بسوكنة إلى كارثة بيئية بالنسبة لسكان المنطقة.

ونتج عن تعطل المضخة انسياب مياه الصرف الصحي على كامل أحياء المنطقة، لتنتشر المياه الملوثة أمام منازل المواطنين تنبعث منها روائح لا يمكن تحملها ناهيك عن حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي جعل المكان مصدرا للحشرات والزواحف الضارة.

ودفع هذا الواقع عددا كبيرا من الأهالي لإطلاق صيحة فزع واستنكار من الوضع الراهن الذي أجبرتهم الظروف على العيش في ظله، وبدؤوا بحملة تطوعية لتجميع مبلغ من المال لعله يمكنهم من شراء مضخة جديدة تقدر تكلفتها بحوالي 25 ألف دينار ليبي لتصريف هذه البرك السوداء إلى المكان المخصص والذي يبعد عن المحطة بضعة كيلومترات شمالي منطقة سوكنة.

يذكر أن المحطة تعرضت إلى أعمال نهب وسرقة من قبل عدد من المنحرفين ما أفقدها القدرة على أداء مهامها بالشكل المطلوب

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