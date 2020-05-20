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السفارة الأمريكية تؤيد بيان مجموعة الاتصال بشأن وقف القتال في ليبيا وبدء حوار سياسي

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن تأييدها لنداء الاتحاد الأفريقي للجهات الليبية من أجل وضع مصلحة بلادهم فوق كل الاعتبارات الأخرى ومراعاة وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط للسماح بإعادة إطلاق حوار ليبي موحد، بعيدًا عن التدخل الخارجي.

وجاء تأييد السفارة، في تغريدة عبر موقعها الرسمي، تعليقا على بيان اجتماع فريق مجموعة الاتصال حول ليبيا، بالأمس، الذي أعرب عن قلقه العميق إزاء الجمود السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في ليبيا واستمرار القتال بين المتحاربين على حساب الطموحات المشروعة للشعب الليبي.

وكررت مجموعة الاتصال، في بيان، عقب الاجتماع، تضامنها الكامل مع الشعب الليبي، وأكدت من جديد التزامها بوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية والحفاظ على مواردها الطبيعية لمنفعة الليبيين وحدهم، كما أعربت عن أسفها لتدهور الحالة الإنسانية في ليبيا، التي تفاقمت إلى أقصى حد بسبب جائحة فيروس كورونا.

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  • يعني من الحيد سماع عن اوقاف العمليات العسكرية الليبية – لكن عاى الجانب الأجنبي وخاصة الامريكي إيقاف الاندفاع الاوروبي الغريب والملحوظ داخل السياسة الليبية – ومحاولة الاصطياد للصالح الإيراني المعادي للأمريكيين والذي يملك مخططات – بعض ضباط داخلية الامن الليبية المتقاعدين – وضعتها في الحسبان وهاصة في محاولة نشره خلاياها في الشمال الأفريقي – وبعض الدول العربية – التي تساهم في دعم الإيراني الاوروبي – وفق تصاريح الهجرة والسياحة واللجواءات التي تتمتع بها بعض الدول الأوروبية من القادمين اليها –
    ولكن فيما يخص الشاءن الليبي عمليات الدعم الغير متوازن لبعض الأطراف التي تتصارع على السلطة –
    فيمكن عدم إقصاء ألحانب الاجتماعي الليبي الداخلي وهو الراءي العام والمصلحة العامة –
    لان من المعروف او النقاشات السياسية تقود الى التحركات العسكرية وخاصة عندما تتعلق الأمور بالمصالح – والليبيون ام يعرفوا من المفسد من المصلح – هل هي أوروبا ام روسيا ام الأمريكيين امً الدول التي تتطفل على ما بحدث لاجل مصالخهم الخاصة وأخذ ليبيا كعنوان لخدمة قضاياهم – وخاصة فيما يتعلق بملفات الفساد والهجرة – وعدم الوقوف على المسؤليات والمشاريع حتى يتم تنفيذها بالشكل المطلوب .
    اعتقد ان تحويل الموضوع اللببي الى مسار سياسي سيعود لنفس النقطة – اذا ان يتخذ الليبيون في حكومتهم موقف جريء والنزول الى مشاريعهم ومسؤولياتهم ومراقبتها والعمل عليها حتى تكتمل – حتى في اثناء وحود هذه الصراعات وان لا تذهب جهودهم سدى وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية الصحيحة . والمثمرة .

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