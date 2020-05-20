لجنة الخارجية تتلقى توضيحا من تونس حول طائرة الشحن التركية

تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري توضيحا من الخارجية التونسية على مذكرة اللجنة حول قضية طائرة الشحن التركية التي هبطت بمطار جربة تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا.

وحسب مجلس النواب فقد أكد الجانب التونسي على احترام سيادة ليبيا وأمنها، وحرص تونس على وحدة واستقرار ليبيا، ودعم جميع الجهود من أجل ذلك.

بدوره جدد العقوري على وجهة نظر اللجنة بضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية أيا كان مصدرها إلى المطارات الليبية، ومراعاة وصولها إلى جميع الليبيين وذلك بتسليمها للمنظمات الدولية والليبية العاملة في الإغاثة الإنسانية.

وأضاف العقوري أن أولويات السياسة الخارجية الليبية هي الحرص على رفض التدخلات الخارجية، واحترام الشؤون الداخلية.

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