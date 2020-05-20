وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يبحثان التطورات الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري التطورات الليبية مع وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا تطورات الأحداث الليبية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري تلقى اتصالا اليوم الأربعاء من وزيرة الخارجية الإسبانية، وأعربا خلال الاتصال عن تقديرهما للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وتم التأكيد على أهمية الدفع بتطويرها في شتى المجالات.

وأعرب الوزيران خلال الاتصال عن التطلع إلى مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة ومدريد إزاء مجمل القضايا المشتركة خلال المرحلة القادمة، والجهود المتصلة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، وسُبل التعاون من أجل مكافحة انتشاره والحد من تداعياته.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزيريّ الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والشأن الليبي ومكافحة الإرهاب، حيث حرصت الوزيرة الإسبانية على الاستماع للرؤية المصرية إزاء سُبل التوصل إلى تسويات عادلة وشاملة لقضايا وأزمات المنطقة بما يحقق الاستقرار المنشود.