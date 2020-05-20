ليبيا: هل لجأ الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق إلى "خدمات" مقاتلين أجانب؟

بات التساؤل عن وجود ودور المقاتلين الأجانب، من أتراك وسوريين وروس، في النزاع الدائر بليبيا بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في بنغازي (شرق) وقوات حكومة الوفاق بزعامة فايز السراج في طرابلس (غرب) يطرح كلما أعلن طرف إحراز تقدم أو انتصار على حساب الآخر. فمن هم هؤلاء الأجانب وإلى أي معسكر ينتمون؟ ولماذا يقاتلون بعيدا عن أوطانهم؟
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
السني: صمود طرابلس رمز للصمود أمام مؤامرة الثورة المضادة
تم النشر منذُ 3 ثواني
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
وزيرا خارجية روسيا وتركيا يتفقان على الوقف الفوري للقتال في ليبيا
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
منتدى التنمية الوطنية يؤبن “جبريل”
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
اشتباكات قوية قرب الأصابعة
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك