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ليبيا: هل لجأ الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق إلى "خدمات" مقاتلين أجانب؟

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

بات التساؤل عن وجود ودور المقاتلين الأجانب، من أتراك وسوريين وروس، في النزاع الدائر بليبيا بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في بنغازي (شرق) وقوات حكومة الوفاق بزعامة فايز السراج في طرابلس (غرب) يطرح كلما أعلن طرف إحراز تقدم أو انتصار على حساب الآخر. فمن هم هؤلاء الأجانب وإلى أي معسكر ينتمون؟ ولماذا يقاتلون بعيدا عن أوطانهم؟  

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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