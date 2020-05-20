ترامب وماكرون يتفقان على ضرورة خفض التصعيد في ليبيا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأحداث الليبية.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وماكرون ناقشا خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بواعث القلق حول التدخل الأجنبي المتزايد في ليبيا، واتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد.

يذكر أن المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، حذرت من أن سيطرة ما أسمتها “قوات الوفاق” على قاعدة الوطية غربي البلاد، قد تؤدي إلى تصعيد ونشوب حرب بالوكالة في المنطقة.

وقالت ويليامز في جلسة إحاطة بمجلس الأمن أمس الثلاثاء إن ما أسمتها قوات فائز السراج خرقت الهدنة الإنسانية المعلنة في رمضان.

من جانبها، جددت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي كيلي كرافت خلال نفس الجلسة دعوتها إلى وقف إرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.