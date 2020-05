السفارة الأمريكية تعلن تأييدها بيان مجموعة الاتصال الأفريقية بشأن وقف القتال في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تأييدها

لنداء فريق مجموعة الاتصال حول ليبيا التابع للاتحاد الأفريقي، للاطراف الليبية من

أجل وضع مصلحة بلادهم فوق كل الاعتبارات الأخرى ومراعاة وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط

للسماح بإعادة إطلاق حوار ليبي موحد، بعيدًا عن التدخل الخارجي.

وجاء تأييد السفارة، في تغريدة عبر لها بموقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” ردا على بيان اجتماع فريق مجموعة الاتصال حول ليبيا،

بالأمس، الذي أعرب عن قلقه العميق إزاء الجمود السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية

في ليبيا واستمرار القتال بين المتحاربين على حساب الطموحات المشروعة للشعب الليبي.

وأنشئت مجموعة الاتصال حول ليبيا طبقا للقرارات الـمتخذة

خلال القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي وبناء على توصية مجلس السلم والأمن

للمنظمة، ويتمثل الهدف منها في ترقية تنسيق الجهود الدولية بما يفضي إلى حل دائم للأزمة

الليبية عن طريق الحوار الشامل.

